Braun ThermoScan 7 Termometro auricolare, Tecnologia Age Precision, Display digitale con codifica a colori, Adatto a neonati e bambini, Marchio #1 tra i dottori 1
4,4 su 5 su Amazon, 13.812 recensioni
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Caratteristiche
- Marchio #1 tra i dottori(1): Il termometro auricolare Braun ThermoScan 7 è clinicamente convalidato e fornisce una precisione di cui ti puoi fidare, per gestire la tua salute a casa, in tranquillità
- TECNOLOGIA AGE PRECISION: La definizione di febbre cambia con l'età(2), mano a mano che un bambino passa da neonato a bambino piccolo, Il nostro algoritmo proprietario ti aiuta a comprendere i risultati regolando la codifica a colori in base all'età del tuo bambino: il verde indica assenza di febbre, il giallo indica quando è presente la febbre e il rosso indica febbre alta
- PRECISIONE DI CUI PUOI FIDARTI: Clinicamente testato per essere accurato quanto le misurazioni rettali nei neonati(3)
- INDICATORE DI STABILITÀ EXACTEMP: La precisione è resa semplice grazie alla tecnologia intuitiva che utilizza una luce e un segnale acustico per confermare una posizione stabile e contribuire a garantire una lettura accurata
- RISULTATI AFFIDABILI: L’orecchio é il miglior punto per misurare la febbre, poiché riflette accuratamente la temperatura corporea(4), Il nostro termometro è progettato con una punta preriscaldata (34 °C) che si avvicina alla temperatura corporea, riducendo al minimo l'effetto di raffreddamento che può verificarsi, sempre risultati accurati
- PRONTO ALL'USO: Viene fornito con 2 batterie AA ed un supporto protettivo per riporlo in sicurezza, Per garantire la precisione del dispositivo e mantenere la lente pulita e libera da ostruzioni, Sono inclusi 21 Braun Hygiene cap, In questo modo, il dispositivo è sicuro, efficace e pronto per l'uso su tutta la famiglia
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 1 Count
In breve
Braun ThermoScan 7 Termometro auricolare, Tecnologia Age Precision, Display digitale con codifica a colori, Adatto a neonati e bambini, Marchio #1 tra i dottori 1 costa 48,49 € su Amazon.it, rispetto a 52,51 € di prezzo precedente (risparmio 4,02 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 18:01; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 13.812 recensioni.
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