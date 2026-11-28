UGREEN Cavo USB C Type-C Ricarica Rapida 3A QC3.0 480Mbps (1M,1 Pezzo) | Nylon Intrecciato, USB A a USB C, USB2.0, Compatible con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 Galaxy S26 S25 A16 A56 Pixel 10 9 iPad
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Caratteristiche
- [ 3A Ricarica Rapida ] Questo cavo USB Type-C fornisce una corrente di 3A ai dispositivi USB-C, compatibile con i protocolli QC3.0, AFC e FCP, offrendo una ricarica rapida fino a 18W per telefoni o tablet. Ideale per tutti gli utilizzi: power bank, ufficio, comodino, divano o auto.
- [ 480Mbps Trasferimento ] Supportando una velocità di 480Mbps, questo cavo USB A USB C trasferisce 1GB di dati in 30s, perfetto per file di grandi dimensioni, foto HD e video. Garantisce una connessione stabile e veloce tra smartphone, tablet, fotocamere, controller di gioco e PC.
- [ Ampia Compatibilità ] Il cavo USB C ricarica rapida è compatibile con iPhone 18 Pro/ iPhone 18 Pro Max/ iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max/17 Plus/17 Air/16/15, Galaxy S26/S25/S25+/S25 Ultra/S24/S23/A56/A17/A16, Xiaomi Note 15/14, Pixel 10/9/8/7, iPad Air/Pro/Mini, Galaxy Tab S11/S10/S9, ecc. Questo cavo 3A è compatibile anche con dispositivi a bassa corrente come AirPods, iWatch, mouse, ecc.
- [ Pratica Concezione ] Il cavo USB C Type C è dotato di una guaina in nylon intrecciato e di una custodia in alluminio. Il cavo intrecciato limita gli aggrovigliamenti per un facile riordino. I connettori garantiscono una connessione stabile durante l'utilizzo, e le custodie in lega di alluminio assicurano una dissipazione termica efficace. Una connessione affidabile è mantenuta anche dopo numerose connessioni e disconnessioni.
- [ Sicuro & Stabile ] Questo cavo ricarica rapida è dotato di nuclei in rame stagnato 28/22AWG e una resistenza da 56kΩ per una regolazione intelligente della tensione. Previene il sovraccarico, protegge la batteria e assicura una ricarica e un trasferimento dati stabili e veloci.
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 1 metro
In breve
UGREEN Cavo USB C Type-C Ricarica Rapida 3A QC3.0 480Mbps (1M,1 Pezzo) | Nylon Intrecciato, USB A a USB C, USB2.0, Compatible con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 Galaxy S26 S25 A16 A56 Pixel 10 9 iPad costa 7,99 € su Amazon.it, rispetto a 9,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 15:27; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 35.501 recensioni.
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