Rowenta DX1531 Effective 2 Ferro da Stiro a Vapore, Anticalcare Integrato, Colpo Vapore 100 g, Potenza 2200 W, Erogazione continua di vapore, Resistente
4,2 su 5 su Amazon, 1.093 recensioni
-15% 22,99 €
Prima
26,99 €, risparmi 4,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- SEMPLICE E PRATICO: ferro da stiro a vapore ad alta efficienza progettato per i principianti e un design innovativo con funzioni facili da usare che facilitano la stiratura, come il serbatoio dell'acqua trasparente
- POTENTE: 2200W di potenza, erogazione continua di vapore fino a 30 g/minuto.Un getto che raggiunge i 100 g/minuto per le pieghe più ostinate
- RESISTENTE: questo ferro da stiro a vapore è dotato di una piastra in acciaio inox antigraffio per risultati di lunga durata
- CONTROLLI SEMPLICI: l'impostazione Autosteam non potrebbe essere più semplice, basta girare una manopola per regolare il vapore ideale a seconda di temperatura o tessuto
- RIEMPIMENTO FACILE: grazie alla finestra del serbatoio dell'acqua che permette una visibilità perfetta puoi riempire facilmente il ferro.
Dettagli
- Colore
- Azzurro
- Formato
- 2200 W 100 g/min Blu
In breve
Rowenta DX1531 Effective 2 Ferro da Stiro a Vapore, Anticalcare Integrato, Colpo Vapore 100 g, Potenza 2200 W, Erogazione continua di vapore, Resistente costa 22,99 € su Amazon.it, rispetto a 26,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 15:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 1.093 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.