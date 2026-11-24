Marvel Legends Series Mjolnir - Martello Elettronico Premium per Roleplay con Effetti Luminosi e Sonori, Roleplay per Adulti
4,4 su 5 su Amazon, 111 recensioni
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Caratteristiche
- MARTELLO ELETTRONICO PREMIUM PER ROLEPLAY: Questo martello premium della Marvel Legends Series è in scala 1:1, ispirato alle iconiche apparizioni di Mjolnir nel Marvel Cinematic Universe
- DETTAGLI AUTENTICI ISPIRATI ALL'UNIVERSO MARVEL: Entra nei panni di Thor Thor con questo martello premium per roleplay della Marvel Legends, con finiture e decorazioni fedeli al film
- EFFETTI LUMINOSI ATTIVATI A VOCE: Impugna il possente Mjolnir Elettronico e pronuncia le parole "Thor" o "Worthy" per attivare la luce che rivela il simbolo di Odino
- EFFETTI SONORI DEL TUONO: Gli effetti sonori ispirati all'universo Marvel rendono il possente Mjolnir Elettronico un pezzo da collezione unico, perfetto da esporre
- MISURA REGOLABILE: Questo martello premium per roleplay include un cinturino da polso regolabile e un'elsa di alta qualità
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- M
In breve
Marvel Legends Series Mjolnir - Martello Elettronico Premium per Roleplay con Effetti Luminosi e Sonori, Roleplay per Adulti costa 127,92 € su Amazon.it, rispetto a 159,99 € di prezzo precedente (risparmio 32,07 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 21:38; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 111 recensioni.
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