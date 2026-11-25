Amazon Basics Ripiani portaoggetti impilabili da cucina, Bianco
4,4 su 5 su Amazon, 13.093 recensioni
-17% 12,82 €
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15,38 €, risparmi 2,56 €
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Caratteristiche
- Set di 2 ripiani metallici per mettere ordine in cucina
- Per riporre in modo pratico piatti, bicchieri, barattoli e altro ancora
- Impilabili per risparmiare spazio su banconi, dispense o mobiletti; possono essere usati uno accanto all’altro o impilati
- Struttura in filo di acciaio per prevenire danni agli oggetti delicati
- Assemblaggio senza utensili
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 11 x 20 x 32 cm
In breve
Amazon Basics Ripiani portaoggetti impilabili da cucina, Bianco costa 12,82 € su Amazon.it, rispetto a 15,38 € di prezzo precedente (risparmio 2,56 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 16:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 13.093 recensioni.
Informativa sulle offerte
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