Relevo Sacchi Spazzatura Verdi con Maniglie – 50L (Largh 70 cm x Alt 75 cm), 30 Sacchi (3 Rotoli × 10 Sacchi) | Sacchetti Immondizia Extra Resistenti | 100% LDPE Riciclato | Certificato Blue Angel
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Caratteristiche
- 📏 Vestibilità perfetta per bidoni da 50 L. Con 70 cm di larghezza × 75 cm di altezza, si adattano a bidoni fino a 62 cm di altezza.
- 🌿 100% riciclato da plastica di serre. Realizzato in Spagna con film LDPE post-utilizzo raccolto da serre agricole - dando una seconda vita alla plastica e mantenendo la tua casa pulita.
- 💪 Pellicola extra-resistente che non si strappa. Con 35 micron di spessore, questi sacchi da 50 L offrono una robustezza superiore. Ideali per i rifiuti quotidiani senza strappi né perdite.
- 🌀 Laccetto per una gestione pulita e semplice. Il laccetto incorporato permette di chiudere e trasportare il sacco in modo igienico - senza toccare i rifiuti né fare nodi disordinati.
Dettagli
- Colore
- Verde
- Formato
- 1 unità (Confezione da 30)
- Pezzi nella confezione
- 30
In breve
Relevo Sacchi Spazzatura Verdi con Maniglie – 50L (Largh 70 cm x Alt 75 cm), 30 Sacchi (3 Rotoli × 10 Sacchi) | Sacchetti Immondizia Extra Resistenti | 100% LDPE Riciclato | Certificato Blue Angel costa 9,99 € su Amazon.it, rispetto a 23,78 € di prezzo precedente (risparmio 13,79 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 17:01; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 1.552 recensioni.
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