Hisense WF3S8043BB3 Lavatrice Carica Frontale 8 kg, Motore Inverter, WiFi, Vapore, Jet Wash, Smart Link, Display LED, Classe A-30%, Nero
4,2 su 5 su Amazon, 1.547 recensioni
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Caratteristiche
- 30% PIU' PERFORMANTE DELLA CLASSE A: Massima efficienza, minimi consumi. Grazie alla tecnologia ad alta efficienza energetica, ottieni risultati impeccabili riducendo i consumi, per un risparmio concreto e un minore impatto ambientale.
- VAPORE E GUARNIZIONE ANTIBATTERICA PER UN'IGIENE COMPLETA: Il vapore aiuta a eliminare batteri, allergeni e cattivi odori, rendendo i capi più freschi e igienizzati. La guarnizione antibatterica e la funzione Jet Wash contribuiscono a mantenere la lavatrice più pulita e igienica nel tempo.
- FUNZIONE QUICKER: LAVAGGI ANCORA PIÙ RAPIDI: Riduci il tempo di lavaggio fino a 30 minuti con la funzione Quicker oppure scegli il programma rapido da 15 minuti per un bucato pronto in tempi record.
- FUNZIONI SMART TRAMITE APP: Gestisci e monitora la tua lavatrice direttamente dall'app ConnectLife. Controlla statistiche e consumi di acqua ed energia grazie alla funzione Energy Monitoring e lasciati guidare da Smart Assist, che seleziona automaticamente il programma ideale in base a tipo di tessuto, colore e livello di sporco.
- SEMPLICE E INTUITIVO GRAZIE AL GRANDE DISPLAY LED: L'ampio display LED garantisce una visualizzazione chiara dei programmi e delle impostazioni, per gestire ogni lavaggio con semplicità e precisione.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 8 kg
In breve
Hisense WF3S8043BB3 Lavatrice Carica Frontale 8 kg, Motore Inverter, WiFi, Vapore, Jet Wash, Smart Link, Display LED, Classe A-30%, Nero costa 313,17 € su Amazon.it, rispetto a 399,00 € di prezzo precedente (risparmio 85,83 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 18:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 1.547 recensioni.
Informativa sulle offerte
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