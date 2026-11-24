FABER-CASTELL - Set di pennarelli Castle, 36 colori | Pennarelli lavabili dai colori vivaci per bambini e scuola
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Caratteristiche
- In confezione da 36
- Disponibile in 36 vivaci colori
- Facilmente lavabile (dalla maggior parte dei tessuti)
- Ideale per colorare e dipingere
- Versatile per la scuola, l’ufficio, gli hobby, l’arte e molto altro ancora
Dettagli
- Colore
- multicolore
- Formato
- 36 unità (Confezione da 1)
In breve
FABER-CASTELL - Set di pennarelli Castle, 36 colori | Pennarelli lavabili dai colori vivaci per bambini e scuola costa 5,59 € su Amazon.it, rispetto a 6,00 € di prezzo precedente (risparmio 0,41 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 18:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 478 recensioni.
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