Puma Pantaloni da Jogging da Ragazzo Ess con Logo TR Cl B
4,6 su 5 su Amazon, 1.166 recensioni
-65% 12,99 €
Prima
36,95 €, risparmi 23,96 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- BCI: acquistando prodotti PUMA in cotone, contribuisci a sostenere una coltivazione del cotone sostenibile grazie alla Better Cotton Initiative
- Contiene materiale riciclato: realizzati con fibre di origine riciclata; una delle iniziative di PUMA per ridurre il proprio impatto ambientale
- Vestibilità normale
- Tasche laterali
- Girovita elastico con cordino interno per un comfort personalizzato
Dettagli
- Colore
- Puma Black
- Formato
- 152
In breve
Puma Pantaloni da Jogging da Ragazzo Ess con Logo TR Cl B costa 12,99 € su Amazon.it, rispetto a 36,95 € di prezzo precedente (risparmio 23,96 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 22:09; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 1.166 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.