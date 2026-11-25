Finish Ultimate Infinity Shine Pastiglie Lavastoviglie, 80 Capsule Lavastoviglie, Detergenti per Lavastoviglie contro lo Sporco e i Residui Incrostati (Confezione da 1)
4,7 su 5 su Amazon, 9.662 recensioni
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Caratteristiche
- AZIONE SGRASSANTE: Con la sua tecnologia scudo protettivo, Finish Ultimate Infinity Shine pastiglie sgrassa e lucida le tue stoviglie garantendo delicatezza e protezione; adatto per stoviglie decorate, bicchieri e argenteria
- FUNZIONE PROTECTOR SHIELD: la funzione scudo protettivo protegge e si prende cura dei tuoi bicchieri e posate*, mantenendone la lucentezza lavaggio dopo lavaggio - *Questo prodotto non protegge dai danni meccanici e non rigenera gli oggetti già danneggiati
- FACILI DA USARE: Non scartare né rompere le capsule, la pellicola è biodegradabile e solubile al 100% in acqua; si dissolve completamente durante il lavaggio
- MARCA: Fonte: NielsenlQ Homescan, Totale Italia, Detergenti per Lavastoviglie, AT 21 Maggio 2023 (2023, NielsenlQ)
- ISCRIVITI E RISPARMIA: Iscriviti e risparmia con la consegna periodica, ottieni fino al 15% di sconto sui prodotti Finish
Dettagli
- Colore
- Blu
- Formato
- 80 unità (Confezione da 1)
In breve
Finish Ultimate Infinity Shine Pastiglie Lavastoviglie, 80 Capsule Lavastoviglie, Detergenti per Lavastoviglie contro lo Sporco e i Residui Incrostati (Confezione da 1) costa 17,99 € su Amazon.it, rispetto a 26,18 € di prezzo precedente (risparmio 8,19 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 15:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 9.662 recensioni.
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