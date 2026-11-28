Gillette Lamette Fusion 5, 24 Lamette per Rasoio Barba Uomo, Multicolore | 24 Cartucce di Ricambio per Rasoio Barba Manuale, Striscia Lubrificante e 5 Lame per Rasatura Profonda e Duratura
4,7 su 5 su Amazon, 4.116 recensioni
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Caratteristiche
- STRISCIA LUBRIFICANTE: dotato di striscia lubrificante per una scorrevolezza fluida
- DI LUNGA DURATA: ogni lametta di ricambio Fusion5 consente fino a 20 rasature* (*considerando 3 rasature alla settimana)
- LAMA DI PRECISIONE: progettata per le aree difficili da raggiungere, per un look sempre rifinito con cura
- 5 LAME AFFILATE: per una rasatura profonda e di lunga durata
- COMPATIBILE con tutti i rasoi Gillette Proglide e Fusion5
Dettagli
- Colore
- Arancione
- Formato
- 1 unità (Confezione da 24)
- Pezzi nella confezione
- 24
In breve
Gillette Lamette Fusion 5, 24 Lamette per Rasoio Barba Uomo, Multicolore | 24 Cartucce di Ricambio per Rasoio Barba Manuale, Striscia Lubrificante e 5 Lame per Rasatura Profonda e Duratura costa 49,99 € su Amazon.it, rispetto a 119,99 € di prezzo precedente (risparmio 70,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 16:13; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 4.116 recensioni.
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