Midea NTY15-19CAE Termoventilatore Verticale, Termoventilatore PTC Ceramico, Stufetta Elettrica Basso Consumo, 2 Livelli di Potenza, 1500W, Termostato, Bianco Nero, 25.8 x 10.3 x 28.5 cm, 2.2 kg
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Caratteristiche
- Tecnologia Avanzata Stufetta Ceramica: nei freddi giorni invernali, goditi il tepore generato da Midea termoventilatore ceramico Questa stufetta elettrica altamente performante è caratterizzata da un elemento riscaldante ceramico da 1500W per risultati efficaci, veloci e a basso impatto energetico ed economico
- La sicurezza prima di tutto: Con Midea Termoventilatore Basso Consumoï¼Œle protezioni ribaltamento e surriscaldamento spegono l'elettrodomestico in caso di caduta e qualora le componenti raggiungessero temperature eccessive e pericolose
- Funzione Oscillazione 30°: grazie a Midea termoventilatore cermico puoi riscaldare ogni stanza di casa in maniera efficace, veloce e silenziosa
- Termostato regolabile: Midea stufetta elettrica prevede 2 setting di temperatura e 2 opzioni di riscaldamento per garantire un clima ideale tutto l'anno. E' la soluzione ideale per riscaldare piccole stanze o godere di un tepore diretto mentre lavori alla scrivania
- Compatto e Pratico: questo termoventilatore portatile è dotato di una comoda maniglia per il trasporto: riscalda l'ambiente velocemente e silenziosamente (fino a 50dBA) lasciandoti vivere la quotidianità, che si tratti di lavoro o relax, industurbato
Dettagli
- Colore
- Bianco/Nero
In breve
Midea NTY15-19CAE Termoventilatore Verticale, Termoventilatore PTC Ceramico, Stufetta Elettrica Basso Consumo, 2 Livelli di Potenza, 1500W, Termostato, Bianco Nero, 25.8 x 10.3 x 28.5 cm, 2.2 kg costa 20,90 € su Amazon.it, rispetto a 32,99 € di prezzo precedente (risparmio 12,09 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 17:46; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 1.730 recensioni.
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