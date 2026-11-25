ASUS ROG STRIX 1200P GAMING, Alimentatore Modulare per PC, Nero | 1200W di Potenza, PCIe Gen 5.0, 80 Plus Platinum, Standard ATX 3.1, Ventola con Doppio Cuscinetto a Sfera
4,7 su 5 su Amazon, 438 recensioni
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Caratteristiche
- Gli alimentatori ROG garantiscono un'erogazione di potenza efficiente e duratura a workstation ad alte prestazioni, PC completi e piattaforme di gioco
- ROG Strix 1200P Gaming combina componenti di prima qualità con un raffreddamento silenzioso ma con potenza superiore, per creare una forza formidabile
- Supporto per PCIe Gen 5.1: Cavo a 16 pin incluso per convogliare fino a 600 W di potenza alle schede grafiche PCIe 5.1
- 80 PLUS Platinum: Efficienza fino al 94%, con conseguente riduzione del calore e del rumore della ventola, e aumneto dell'affidabilità
- Tecnologia di raffreddamento: la ventola ha un doppio cuscinetto a sfera, che permette alla ventola di durare fino al doppio di una ventola dal design con cuscinetto a manicotto
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 1200W
In breve
ASUS ROG STRIX 1200P GAMING, Alimentatore Modulare per PC, Nero | 1200W di Potenza, PCIe Gen 5.0, 80 Plus Platinum, Standard ATX 3.1, Ventola con Doppio Cuscinetto a Sfera costa 156,99 € su Amazon.it, rispetto a 226,70 € di prezzo precedente (risparmio 69,71 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 15:25; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 438 recensioni.
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