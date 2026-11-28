ALPRO CLASSICO, Bevanda alla NOCCIOLA - 8x1L | NATURALMENTE SENZA LATTOSIO E 100% VEGETALE, Ideale per la Colazione
4,5 su 5 su Amazon, 1.094 recensioni
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Caratteristiche
- Lasciati conquistare dalle nocciole e dal loro gusto rotondo e goloso, tostate e delicatamente lavorate per realizzare una bevanda 100% vegetale dal gusto cremoso e avvolgente
- NATURALMENTE SENZA LATTOSIO E PROTEINE DEL LATTE VACCINO
- RICCA IN VITAMINE E DI CALCIO: Contiene vitamina B2, D B12. La vitamina B12 contribuisce a ridurre la stanchezza e la fatica
- Questa bevanda è perfetta, calda o fredda, dal bicchiere alla merenda, con i cereali a colazione, insieme al caffè o come ingrediente per le tue ricette preferite!
- MULTIPACK: 8 confezioni da 1 Litro
Dettagli
- Formato
- 1 l (Confezione da 8)
- Pezzi nella confezione
- 8
In breve
ALPRO CLASSICO, Bevanda alla NOCCIOLA - 8x1L | NATURALMENTE SENZA LATTOSIO E 100% VEGETALE, Ideale per la Colazione costa 11,68 € su Amazon.it, rispetto a 21,59 € di prezzo precedente (risparmio 9,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 19:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 1.094 recensioni.
Informativa sulle offerte
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