Cecotec Bollitore elettrico ThermoSense 420 Light Beige. 1,8 litri, 2200 W, misuratore di temperatura, base 360°, acciaio inossidabile, stile vintage, beige
4,5 su 5 su Amazon, 1.825 recensioni
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Caratteristiche
- Bollitore d'acqua da 2200 W per un'ebollizione senza attese.
- Bollitore con capacità di 1,8 litri per realizzare fino a 8 tazze di tè.
- Misuratore di temperatura integrato che permette di vedere in ogni momento la temperatura si trova acqua, tè o infusione.
- Design elegante in acciaio inox. Base girevole a 360° che permette l'uso sia a destrorsi che a mancini.
- Ha un sistema di sicurezza che si spegne automaticamente quando l'acqua bollente Acciaio inossidabile resistente alla corrosione, durevole, sano e sicuro senza BPA. Indicatore di funzionamento.
Dettagli
- Colore
- Beige
- Formato
- 1.8 Litri
In breve
Cecotec Bollitore elettrico ThermoSense 420 Light Beige. 1,8 litri, 2200 W, misuratore di temperatura, base 360°, acciaio inossidabile, stile vintage, beige costa 34,99 € su Amazon.it, rispetto a 49,90 € di prezzo precedente (risparmio 14,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 09:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 1.825 recensioni.
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