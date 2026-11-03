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Cecotec Bollitore elettrico ThermoSense 420 Light Beige. 1,8 litri, 2200 W, misuratore di temperatura, base 360°, acciaio inossidabile, stile vintage, beige

4,5 su 5 su Amazon, 1.825 recensioni

Cecotec Bollitore elettrico ThermoSense 420 Light Beige. 1,8 litri, 2200 W, misuratore di temperatura, base 360°, acciaio inossidabile, stile vintage, beige

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Caratteristiche

  • Bollitore d'acqua da 2200 W per un'ebollizione senza attese.
  • Bollitore con capacità di 1,8 litri per realizzare fino a 8 tazze di tè.
  • Misuratore di temperatura integrato che permette di vedere in ogni momento la temperatura si trova acqua, tè o infusione.
  • Design elegante in acciaio inox. Base girevole a 360° che permette l'uso sia a destrorsi che a mancini.
  • Ha un sistema di sicurezza che si spegne automaticamente quando l'acqua bollente Acciaio inossidabile resistente alla corrosione, durevole, sano e sicuro senza BPA. Indicatore di funzionamento.

Dettagli

Colore
Beige
Formato
1.8 Litri

In breve

Cecotec Bollitore elettrico ThermoSense 420 Light Beige. 1,8 litri, 2200 W, misuratore di temperatura, base 360°, acciaio inossidabile, stile vintage, beige costa 34,99 € su Amazon.it, rispetto a 49,90 € di prezzo precedente (risparmio 14,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 09:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 1.825 recensioni.

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