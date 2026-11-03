JBL Quantum TWS, Auricolari Esports Gaming, Nero | True Wireless, Bluetooth, Cancellazione del Rumore, Impermeabili IPX4, 24 Ore di Autonomia, Custodia di Ricarica
4,2 su 5 su Amazon, 558 recensioni
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Caratteristiche
- Con le cuffie in ear senza fili JBL Quantum TWS potrai tuffarti nei tuoi giochi grazie alla tecnologia JBL QuantumSURROUND su PC, per un'esperienza di gaming immersiva con un audio puro e di qualità
- Ottieni una qualità audio in alta fedeltà con la connessione a bassa latenza a 2,4 GHz per i dispositivi compatibili con il dongle USB-C inlcuso, o con Bluetooth per tutti gli smartphone e tablet
- Comunica forte e chiaro passando da una partita a una chiamata con i sei microfoni beamforming; resta connesso al mondo circostante con Ambient Aware o attiva la cancellazione adattiva del rumore
- Impermeabili IPX4, leggeri e resistenti, gli auricolari Quantum TWS non ti abbandoneranno nel bel mezzo di una partita grazie alla loro autonomia di 8 ore, con altre 16 ore di ascolto nella custodia
- Articolo consegnato: 1 x JBL Quantum TWS Auricolari Gaming, Custodia Ricarica, Dongle Wireless 2,4 Ghz USB-C, Cavo Ricarica USB-C, 3 Misure di Inserti Auricolari, Guida Rapida, Scheda Sicurezza
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- One Size
In breve
JBL Quantum TWS, Auricolari Esports Gaming, Nero | True Wireless, Bluetooth, Cancellazione del Rumore, Impermeabili IPX4, 24 Ore di Autonomia, Custodia di Ricarica costa 89,99 € su Amazon.it, rispetto a 149,99 € di prezzo precedente (risparmio 60,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 12:06; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 558 recensioni.
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