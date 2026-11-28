HOTO Metro Laser, 30m Misuratore Laser Distanza Mini, Regalo Natale Uomo | Telemetro Laser Professionale ± 2mm Precisione, Ricarica USB-C, Display OLED, Unità M/Ft/in, Regalo Compleanno Gadget
4,4 su 5 su Amazon, 1.755 recensioni
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Caratteristiche
- DESIGN COMPATTO PREMIATO & REGALO EDC IDEALE: Vincitore dell’iF Design Award 2022 e del Good Design Award 2021, il metro laser HOTO unisce un design minimalista, una finitura soft-touch e dimensioni compatte simili a quelle di una carta di credito. Con un peso di circa 40g, entra facilmente in tasca, in borsa o nella cassetta degli attrezzi e può essere agganciato a un portachiavi per averlo sempre a portata di mano. Un pratico gadget EDC per appassionati di fai-da-te, agenti immobiliari, proprietari di casa e amanti della tecnologia. Un’idea regalo utile per uomini e donne, ideale per Natale, compleanni e occasioni come il trasloco o l’ingresso in una nuova casa
- MISURAZIONE RAPIDA E INTUITIVA CON UN SOLO PULSANTE: Progettato per un utilizzo semplice e immediato, questo misuratore laser consente di effettuare misurazioni rapide senza impostazioni complicate. Basta premere una volta per avviare la misurazione e premere di nuovo per completarla. Supporta 2 modalità di riferimento, dal bordo anteriore o posteriore del dispositivo, utili per misurare stanze, mobili, finestre, pareti e distanze quotidiane in casa
- PRECISIONE DI ±2 MM E RISPOSTA RAPIDA IN CIRCA 0,2 SECONDI: Dotato di laser di Classe 2, il telemetro laser HOTO misura distanze da 0,05 m a 30 m con una precisione di ±2 mm, Il dispositivo offre una risposta rapida in circa 0,2 secondi. È ideale per ristrutturazioni domestiche, disposizione dei mobili, decorazione d’interni e progetti fai-da-te. Per risultati ottimali, utilizzare in ambienti interni o in aree ombreggiate. Utilizzare secondo le istruzioni ed evitare l’esposizione diretta degli occhi al raggio laser
- DISPLAY OLED A BASSO CONSUMO & RICARICA USB-C: Il display OLED a basso consumo consente di leggere chiaramente i risultati delle misurazioni, contribuendo a ridurre il consumo della batteria. La batteria ricaricabile tramite USB-C permette di effettuare fino a 1000 misurazioni con una sola carica. La funzione di spegnimento automatico contribuisce a ridurre il consumo energetico, rendendo il dispositivo pratico per l’uso quotidiano
- UTILE A CASA, AL LAVORO E PER I PROGETTI QUOTIDIANI: Dalla ristrutturazione domestica alla misurazione dei mobili, dalla progettazione degli ambienti alle verifiche immobiliari e ai piccoli lavori fai-da-te, questo telemetro laser tascabile è pensato per le misurazioni quotidiane. Grazie alle dimensioni compatte, può essere riposto facilmente in un cassetto, nella cassetta degli attrezzi, in borsa o in tasca. È anche una pratica idea regalo per gli appassionati di fai-da-te
- NOTA: Per risultati ottimali, utilizzare in ambienti interni o aree ombreggiate. Questo metro laser HOTO è la versione aggiornata senza connettività Bluetooth.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 8.3*12*2 cm
In breve
HOTO Metro Laser, 30m Misuratore Laser Distanza Mini, Regalo Natale Uomo | Telemetro Laser Professionale ± 2mm Precisione, Ricarica USB-C, Display OLED, Unità M/Ft/in, Regalo Compleanno Gadget costa 27,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 12,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 15:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 1.755 recensioni.
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