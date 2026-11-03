Cerca

Cecotec Caraffa Havana Easy, capacità di 3,3 litri, brocca in acciaio inox con rivestimento antiaderente, compatibile con Mambo Touch

4 su 5 su Amazon, 274 recensioni

Cecotec Caraffa Havana Easy, capacità di 3,3 litri, brocca in acciaio inox con rivestimento antiaderente, compatibile con Mambo Touch

-27% 48,99 €

Prima 66,90 €, risparmi 17,91 €

Acquista su Amazon

Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.

Caratteristiche

  • Caraffa in acciaio inox con rivestimento in ceramica
  • Compatibile con il modello: Mambo Cecotec serie 11090 Mambo Cecotec serie Touch
  • Elevata antiaderenza per risultati perfetti nelle lavorazioni.
  • Capacità: 3,3 litri. Molto resistente e durevole.
  • Ideale per fare impasti e salse.
  • Chiusura elettromeccanica per una maggiore sicurezza.

Dettagli

Colore
Inox
Formato
3300 ml

In breve

Cecotec Caraffa Havana Easy, capacità di 3,3 litri, brocca in acciaio inox con rivestimento antiaderente, compatibile con Mambo Touch costa 48,99 € su Amazon.it, rispetto a 66,90 € di prezzo precedente (risparmio 17,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 12:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 274 recensioni.

Tutte le offerte di oggi

Informativa sulle offerte

In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.

I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.