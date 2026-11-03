Cecotec Caraffa Havana Easy, capacità di 3,3 litri, brocca in acciaio inox con rivestimento antiaderente, compatibile con Mambo Touch
4 su 5 su Amazon, 274 recensioni
-27% 48,99 €
Prima
66,90 €, risparmi 17,91 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Caraffa in acciaio inox con rivestimento in ceramica
- Compatibile con il modello: Mambo Cecotec serie 11090 Mambo Cecotec serie Touch
- Elevata antiaderenza per risultati perfetti nelle lavorazioni.
- Capacità: 3,3 litri. Molto resistente e durevole.
- Ideale per fare impasti e salse.
- Chiusura elettromeccanica per una maggiore sicurezza.
Dettagli
- Colore
- Inox
- Formato
- 3300 ml
In breve
Cecotec Caraffa Havana Easy, capacità di 3,3 litri, brocca in acciaio inox con rivestimento antiaderente, compatibile con Mambo Touch costa 48,99 € su Amazon.it, rispetto a 66,90 € di prezzo precedente (risparmio 17,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 12:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 274 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.