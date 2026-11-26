Hisense GM642XF Piano Cottura a Gas, 4 Zone Di Cottura,6800 Watt, Griglie Smaltate, Accensione Integrata in Manopola, Finitura Inox Anti Impronta, Argento
4 su 5 su Amazon, 320 recensioni
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Caratteristiche
- 4 FUOCHI AD ALTA POTENZA: piano cottura a gas da 61 cm con 4 fuochi e 6800 Watt, progettato per cucinare più piatti contemporaneamente, garantendo massima efficienza in cucina
- GRIGLIE SMALTATE RESISTENTI E STABILI: le griglie smaltate robuste assicurano stabilità per pentole e padelle di diverse dimensioni. Resistenti alle alte temperature e facili da rimuovere, permettono una pulizia semplice e veloce del piano cottura
- SISTEMA DI SICUREZZA CON TERMOCOPPIA: il sistema di sicurezza gas integrato interrompe automaticamente l'erogazione del gas se la fiamma si spegne accidentalmente, offrendo maggiore protezione durante la preparazione dei tuoi piatti
- DESIGN DA INCASSO CON COMANDI FRONTALI: piano cottura IN SOLIDO ACCIAIO INOX, ideale per installazione da incasso nelle cucine moderne. Le manopole frontali ergonomiche permettono un controllo preciso della fiamma e una regolazione semplice della potenza
Dettagli
- Colore
- Inox
- Formato
- 60 cm
In breve
Hisense GM642XF Piano Cottura a Gas, 4 Zone Di Cottura,6800 Watt, Griglie Smaltate, Accensione Integrata in Manopola, Finitura Inox Anti Impronta, Argento costa 69,00 € su Amazon.it, rispetto a 94,00 € di prezzo precedente (risparmio 25,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 21:53; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 320 recensioni.
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