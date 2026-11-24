Kenwood EasyChop CHP61.000WH, Tritatutto a Quattro Lame, Ciotola da 0.5L, Azionamento a Pressione, 2 Velocità, Anello Antiscivolo, Lavabile in Lavastoviglie, Sistema Rompighiaccio, 500W, Bianco
4,5 su 5 su Amazon, 898 recensioni
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Caratteristiche
- CHOPPER: questo tritatutto ha due velocità per controllare lo sminuzzamento dei tuoi ingredienti preferiti; controllo ergonomico con una sola mano, basta spingere verso il basso per iniziare a tritare
- POTENTE: il motore da 500W assicura ottimi risulati per il tuo tritatutto, senza avere problemi durante la preparazione più difficili o se ti servisse tritare del ghiaccio
- CAPACITÀ: viene fornito con una ciotola da 0,5 litri e un sistema a quattro lame per tritare tutti gli ingredienti necessari per i tuoi piatti, dalle erbe alla frutta secca
- SICUREZZA: base antiscivolo per mantenere la ciotola stabile sul piano di lavoro; avvolgicavo per riporre ordinatamente la ciotola dopo l'utilizzo
- PULIZIA FACILE: questo tritatutto si smonta per permetterti una facile pulizia; la ciotola può essere messa in lavastoviglie dopo aver preparato deliziosi intingoli, salse, insalate e altro
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Kenwood EasyChop CHP61.000WH, Tritatutto a Quattro Lame, Ciotola da 0.5L, Azionamento a Pressione, 2 Velocità, Anello Antiscivolo, Lavabile in Lavastoviglie, Sistema Rompighiaccio, 500W, Bianco costa 29,99 € su Amazon.it, rispetto a 37,39 € di prezzo precedente (risparmio 7,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 19:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 898 recensioni.
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