Braun Frullatore a Immersione MQ10.001PWH + Bicchiere graduato 600ml, 5 ANNI DI ASSISTENZA, Leggero, Sistema EasyTwist per cambiare facilmente accessorio, Tecnologia Splash Control niente schizzi
4,6 su 5 su Amazon, 2.969 recensioni
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Caratteristiche
- FACILE DA USARE: One Touch Speed inizia a mescolare facilmente vari ingredienti in modo facile, con un solo tocco; IL PIU' LEGGERO DELLA GAMMA per eseguire ogni tipo di preparazione con il minimo sforzo.
- TECNOLOGIA POWERBell: Tecnologia brevettata di miscelazione a mano che produce rapidamente risultati omogenei
- TECNOLOGIA SPLASHControl: Ferma gli schizzi, per una cucina senza macchie durante la preparazione di zuppe e smoothie deliziosi
- PRATICO: Il Minipimer Braun è dotato di un bicchiere in plastica da 600 ml per misurare millimetri e once fluide di vari ingredienti
- FACILE DA PULIRE: Semplicità e rapidità, il frullatore si smonta in pochi passaggi consentendo di lavare alcune parti in lavastoviglie
Dettagli
- Colore
- Bianco/Blu
- Formato
- 20 Fl Oz
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
Braun Frullatore a Immersione MQ10.001PWH + Bicchiere graduato 600ml, 5 ANNI DI ASSISTENZA, Leggero, Sistema EasyTwist per cambiare facilmente accessorio, Tecnologia Splash Control niente schizzi costa 15,19 € su Amazon.it, rispetto a 16,90 € di prezzo precedente (risparmio 1,71 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 19:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 2.969 recensioni.
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