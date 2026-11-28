Xtrfy M8 Wireless, Mouse da Gioco Ultraleggero Senza Fili, Ottimizzato per Gaming Competitivo, Wireless 2,4 GHz, Parte Anteriore Ultra Ribassata per una Maggiore Precisione, Ricaricabile, Frosty Mint
3,9 su 5 su Amazon, 17 recensioni
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Caratteristiche
- Mouse senza fili ultraleggero da gaming per esport ad alti livelli: Connessione tramite dongle USB (2.4 GHz RF), polling rate fino a 1000 Hz (tempo di risposta 1 ms)
- Forma simmetrica a profilo ultra-basso: Con soli 4 mm di altezza dal tappetino, garantisce alle dita maggiore precisione e controllo in ogni movimento del mouse
- Componenti di prima qualità: Sensore ottico Pixart 3395 per precisione, interruttore Kailh GM 8.0 per 80 milioni di clic reattivi, superficie di scorrimento in PTFE per un movimento leggero e scorrevole
- Batteria ricaricabile: Fino a 75 ore di gioco continuo con una singola carica – quando è il momento di ricaricare, basta collegare il cavo e continuare a giocare senza interruzioni
- Struttura solida dal peso di soli 55 g: Progettata per un peso minimo senza compromettere la durabilità, con una struttura realizzata al 60% in plastica riciclata
Dettagli
- Colore
- Frosty Mint
In breve
Xtrfy M8 Wireless, Mouse da Gioco Ultraleggero Senza Fili, Ottimizzato per Gaming Competitivo, Wireless 2,4 GHz, Parte Anteriore Ultra Ribassata per una Maggiore Precisione, Ricaricabile, Frosty Mint costa 20,12 € su Amazon.it, rispetto a 27,74 € di prezzo precedente (risparmio 7,62 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 19:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,9 su 5 con 17 recensioni.
Informativa sulle offerte
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