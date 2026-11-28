ASUS ROG GLADIUS III, Mouse da Gaming Senza Fili, Nero | 36K DPI, Connettività a 2,4 GHz, Bluetooth a Bassa Latenza e USB, Batteria a Lunga Durata, Illuminazione RGB Aura Sync
4,3 su 5 su Amazon, 205 recensioni
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Caratteristiche
- Tripla connettività: collega il mouse come preferisci: Wireless RF ultraveloce a 2,4 GHz, Bluetooth o USB cablato
- Riduzione del peso: per garantire movimenti nitidi e controllati anche dopo ore di gioco
- Latenza ultra bassa: la tecnologia Wireless ROG SpeedNova ottimizza il trasferimento dati wireless per offrire prestazioni leader del settore
- Efficienza energetica ottimizzata: progettato meticolosamente per ridurre al minimo il consumo energetico, fino al 50% in meno rispetto ad altri mouse Wireless che utilizzano la stessa batteria
- Illuminazione Aura Sync RGB: porta lo stile a un livello superiore attraverso uno spettro infinito di colori o effetti preimpostati
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
ASUS ROG GLADIUS III, Mouse da Gaming Senza Fili, Nero | 36K DPI, Connettività a 2,4 GHz, Bluetooth a Bassa Latenza e USB, Batteria a Lunga Durata, Illuminazione RGB Aura Sync costa 79,99 € su Amazon.it, rispetto a 129,90 € di prezzo precedente (risparmio 49,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 18:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 205 recensioni.
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