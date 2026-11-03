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Cecotec PrecisionCare PrecisionCare AllDrive Pro Trim Dial Shaver 75 min autonomia, 19 impostazioni da 1 a 10 mm, lame in acciaio inossidabile con rivestimento in titanio e batteria al litio

4,2 su 5 su Amazon, 98 recensioni

Cecotec PrecisionCare PrecisionCare AllDrive Pro Trim Dial Shaver 75 min autonomia, 19 impostazioni da 1 a 10 mm, lame in acciaio inossidabile con rivestimento in titanio e batteria al litio

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Caratteristiche

  • Numero di modello: px57 px86
  • Tipo: Micro Motore
  • Proteggere la caratteristica: Completamente chiuso
  • Costruzione: magnete permanente
  • Uso: Elettrodomestico

Dettagli

Colore
Rapporto 13 Px86 Per Nema34

In breve

Cecotec PrecisionCare PrecisionCare AllDrive Pro Trim Dial Shaver 75 min autonomia, 19 impostazioni da 1 a 10 mm, lame in acciaio inossidabile con rivestimento in titanio e batteria al litio costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 42,98 € di prezzo precedente (risparmio 27,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 13:06; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 98 recensioni.

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