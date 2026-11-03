Cecotec PrecisionCare PrecisionCare AllDrive Pro Trim Dial Shaver 75 min autonomia, 19 impostazioni da 1 a 10 mm, lame in acciaio inossidabile con rivestimento in titanio e batteria al litio
4,2 su 5 su Amazon, 98 recensioni
-65% 14,99 €
Prima
42,98 €, risparmi 27,99 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Numero di modello: px57 px86
- Tipo: Micro Motore
- Proteggere la caratteristica: Completamente chiuso
- Costruzione: magnete permanente
- Uso: Elettrodomestico
Dettagli
- Colore
- Rapporto 13 Px86 Per Nema34
In breve
Cecotec PrecisionCare PrecisionCare AllDrive Pro Trim Dial Shaver 75 min autonomia, 19 impostazioni da 1 a 10 mm, lame in acciaio inossidabile con rivestimento in titanio e batteria al litio costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 42,98 € di prezzo precedente (risparmio 27,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 13:06; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 98 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.