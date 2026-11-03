Cecotec Aspiratore di Cenere Compatto 10L Conga Ash 2000 Home. Potenza 800W, Aspirazione 14kPa, Tubo rivestito in metallo, Filtro con rete metallica, Bocchetta da 38mm
4,4 su 5 su Amazon, 537 recensioni
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Caratteristiche
- Resistente aspiracenere di massima potenza con finiture in acciaio inox. Tecnologia UltraPower: 800 W per la massima potenza di aspirazione.
- Aspirazione estrema: aspira lo sporco estremo come cenere, resti di stufe a pellet, barbecue, sporco, vetri rotti, detriti di costruzione, intasamenti fognari, foglie, segatura e l'interno dell'auto.
- Tubo Resistente: tubo aspirante rinforzato con rivestimento metallico in grado di aspirare ogni tipo di sporco senza rompersi e resistente al calore. Con il suo sistema di reindirizzamento dell'aria consente una pulizia del filtro senza sforzo.
- Filtro con rete metallica per una perfetta aspirazione, con copertura protettiva lavabile. Facile da usare e trasportare grazie alla sua maniglia di presa. Con i suoi accessori di grande diametro consente una pulizia perfetta e senza fatica. Ugello da 38 mm.
- InoxDeposit: vasca in acciaio inox con grande resistenza alla temperatura e allo sporco più estremo. Capacità massima di 10 litri.
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 10 L | 2000 Home
In breve
Cecotec Aspiratore di Cenere Compatto 10L Conga Ash 2000 Home. Potenza 800W, Aspirazione 14kPa, Tubo rivestito in metallo, Filtro con rete metallica, Bocchetta da 38mm costa 30,99 € su Amazon.it, rispetto a 44,90 € di prezzo precedente (risparmio 13,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 11:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 537 recensioni.
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