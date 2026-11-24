PLAYMOBIL City Life 71329 Scuolabus, con Porta Scorrevole, rampa Pieghevole per Sedia a rotelle e Spazio per 5 Personaggi, Giocattolo per Bambini dai 4 Anni in su
4,7 su 5 su Amazon, 494 recensioni
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Caratteristiche
- Scoprite il scuolabus con spazio per 5 personaggi. la pratica rampa pieghevole permette di salire a bordo facilmente. il tetto è removibile per una migliore giocabilità
- Immaginazione e creatività, il set offre ai bambini l'opportunità di sviluppare la propria immaginazione e di creare le proprie storie in un ambiente scolastico
- Il play set è adatto ai bambini dai 4 anni in su, le dimensioni dei personaggi sono adeguate alle mani dei piccoli e danno una piacevole sensazione al tatto grazie ai bordi arrotondati
- Prodotto di alta qualità. pulizia dei pezzi solo con acqua e senza l'uso di prodotti chimici
- Set di gioco con 53 pezzi, 3 personaggi playmobil e molti accessori, materiale in plastica, lxlxh, 27 x 13 x 13cm, peso, 478 g, 71329
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- Piccolo
In breve
PLAYMOBIL City Life 71329 Scuolabus, con Porta Scorrevole, rampa Pieghevole per Sedia a rotelle e Spazio per 5 Personaggi, Giocattolo per Bambini dai 4 Anni in su costa 25,00 € su Amazon.it, rispetto a 49,99 € di prezzo precedente (risparmio 24,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 19:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 494 recensioni.
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