Kimbo 100 Cialde Caffè Compostabili ESE, Espresso Napoletano | 1 Confezione da 100 Cialde, Intensità 10/13, Tostatura Medio-Scura
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Caratteristiche
- Confezione da 100 cialde monodose da 7,3g confezionate singolarmente in atmosfera protettiva
- Intensa cremosità, gusto deciso e aroma ricco
- Intensità 10/13
- Tostatura Scura
- Cialde Compostabili standard ESE da 44 mm
Dettagli
- Colore
- Caffè
- Formato
- 100 unità (Confezione da 1)
- Pezzi nella confezione
- 100
In breve
Kimbo 100 Cialde Caffè Compostabili ESE, Espresso Napoletano | 1 Confezione da 100 Cialde, Intensità 10/13, Tostatura Medio-Scura costa 14,51 € su Amazon.it, rispetto a 17,99 € di prezzo precedente (risparmio 3,48 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 18:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 1.647 recensioni.
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