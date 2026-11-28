Kobo Elipsa 2E | eReader | Touchscreen antiriflesso da 10,3" con ComfortLight PRO | Kobo Stylus 2 inclusa | Luminosità regolabile | Wi-Fi | Tecnologia Carta E Ink | 32 GB di archiviazione
4,1 su 5 su Amazon, 562 recensioni
399,00 €
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Caratteristiche
- 𝗟𝗘𝗚𝗚𝗜. 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗧𝗔. 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗔 𝗜𝗡 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘. –Il nuovo Kobo Elipsa 2E, fatto apposta per chi pensa in grande e dotato di Kobo Stylus 2, è perfetto per aiutarti a migliorare la concentrazione e a organizzare le tue idee.
- 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗔 𝗘 𝗜𝗡𝗞 𝗔𝗡𝗧𝗜𝗥𝗜𝗙𝗟𝗘𝗦𝗦𝗢 – Kobo Elipsa 2E presenta un touchscreen E Ink Carta 1200 ad alta risoluzione da 10,3" con ComfortLight PRO, per un’esperienza di lettura priva di fastidiosi riflessi, migliorata dalla regolazione di luminosità e temperatura colore. Così potrai ridurre la luce blu e scrivere sul tuo eReader senza compromettere le tue ore di riposo!
- 𝗟𝗘𝗚𝗚𝗜 𝗘 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗧𝗔 𝗘𝗕𝗢𝗢𝗞 𝗘 𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 – Scrivi direttamente su eBook e PDF con l’esperienza di annotazione migliorata di Kobo Elipsa 2E grazie a Kobo Stylus 2, ricaricabile e dal design ergonomico rinnovato. Evidenzia, sottolinea, scrivi a margine e cattura ogni idea che ti viene in mente! Con la tecnologia di annotazione brevettata di Kobo, potrai sempre vedere le tue annotazioni, anche se cambi la dimensione del carattere. Vivi il momento, senza pubblicità o distrazioni
- 𝟯𝟮 𝗚𝗕 𝗗𝗜 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗜𝗩𝗜𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘, 𝗙𝗜𝗡𝗢 𝗔 𝟮𝟰.𝟬𝟬𝟬 𝗘𝗕𝗢𝗢𝗞 –Con 32 GB di archiviazione, puoi portare tutta la tua libreria e i tuoi appunti sempre con te. Puoi salvare fino a 24.000 eBook o collegarti al Wi-Fi e accedere a milioni di eBook e audiolibri tramite lo Store Kobo. Grazie a una batteria che dura settimane* con una singola ricarica, puoi abbandonarti alla lettura senza preoccuparti di avere una presa a disposizione
- 𝗟𝗔 𝗧𝗨𝗔 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗙𝗘𝗥𝗜𝗧𝗔 – Kobo incarna tutto ciò che ami della tua libreria preferita e lo perfeziona sul tuo stile di vita moderno. La nostra mission è portare il potere delle parole nel tuo mondo, perché anche noi, proprio come te, siamo appassionati di libri. Perché lo facciamo? Perché le storie ci formano e le parole possono migliorare e trasformare il mondo che ci circonda
- SCEGLI CON ORGOGLIO UN EREADER REALIZZATO CON MATERIALI RICICLATI - Nell’ambito del nostro impegno a utilizzare materiali riciclati, l’involucro esterno di Kobo Elipsa 2E è realizzato con almeno l’85% di materiale riciclato, di cui il 10% di plastica recuperata prima di finire nei mari, e contiene lega di magnesio riciclata. Scopri di più su kobo.com/eco.
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Kobo Elipsa 2E | eReader | Touchscreen antiriflesso da 10,3" con ComfortLight PRO | Kobo Stylus 2 inclusa | Luminosità regolabile | Wi-Fi | Tecnologia Carta E Ink | 32 GB di archiviazione costa 399,00 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 15:43; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 562 recensioni.
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