UGREEN Webcam Full HD 1080P 30FPS USB A PC Camera Fuoco Fisso | Microfono Incorporato 90°Angolo di Visione per Windows MacOS Linux Youtube Streaming Skype Video Zoom (Grigio)
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Caratteristiche
- [ Webcam USB 1080P FHD ] La webcam USB A è dotata di un sensore di immagine CMOS da 2 megapixel e supporta la risoluzione 1080P 30FPS, offrendo un'immagine chiara e fluida. Dotata di correzione per la scarsa illuminazione, è in grado di registrare video luminosi e ad alto contrasto anche in condizioni di scarsa illuminazione, a seconda dell'ambiente.
- [ Microfono Incorporato ] La Telecamera USB incorpora due microfoni omnidirezionali a cancellazione del rumore che possono captare il suono fino a 3 metri di distanza e il sistema di cancellazione del rumore offre un ambiente di comunicazione migliore per le videochiamate. Rispetto a un microfono mono, il doppio microfono omnidirezionale è più adatto alle videoconferenze o all'e-learning con più persone.
- [ Plug & Play ] La webcam è plug and play, non richiede driver per Windows 7/8/10/11, Linux, Mac OS X 10.6 e oltre, Android 5.0 e oltre. Collegando l'interfaccia USB 2.0 al computer, la webcam viene rilevata automaticamente, eliminando le operazioni complicate. Il cavo è di 2M.
- [ Ampia Compatibilità ] La Webcam per computer è compatibile con i software più diffusi: è possibile utilizzare facilmente questa videocamera per trasmettere in live streaming su Youtube/Facebook/Tiktok, partecipare a videoconferenze su Zoom o effettuare videochiamate con la famiglia su Skype/Whatsapp/Wechat. Diventerà un aiuto indispensabile nella vostra vita o nel vostro lavoro.NOTA: compatibile con Switch 2 ma richiede un adattatore USB da A a C (non incluso)
- [ Facile da Usare ] La Webcam USB supporta tre metodi di installazione: attaccata allo schermo del computer con una clip, posizionata orizzontalmente sulla scrivania o utilizzando un treppiede (non incluso). Supporta una rotazione orizzontale di 360 gradi e una rotazione di 15 gradi verso l'alto e verso il basso: è possibile regolare l'angolazione in base alle esigenze. Ideale per webinar, videoconferenze, live streaming, corsi online, colloqui di lavoro, chat di gioco, ecc.
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 1080P
In breve
UGREEN Webcam Full HD 1080P 30FPS USB A PC Camera Fuoco Fisso | Microfono Incorporato 90°Angolo di Visione per Windows MacOS Linux Youtube Streaming Skype Video Zoom (Grigio) costa 16,79 € su Amazon.it, rispetto a 27,99 € di prezzo precedente (risparmio 11,20 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 16:44; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 7.396 recensioni.
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