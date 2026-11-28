Philips Hue Smart Plug, Presa intelligente, Confezione da 3 | Controllo tramite bluetooth, Compatibile con Alexa, Google Home e Apple HomeKit, Smart Home, Design compatto
4,7 su 5 su Amazon, 486 recensioni
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Caratteristiche
- Collegala semplicemente alla presa della corrente e poi alla tua lampada; il gioco è fatto.
- Usa il Bluetooth per avere il controllo della luce o connettiti a Hue Bridge ( venduto separatamente) per tutte le altre funzionalità
- Compatibile con i migliori smart speaker
- EyeComfort: la lampadina Philips LED fornisce una luce che garantisce il benessere dei tuoi occhi
- Design compatto per utilizzare la presa ovunque tu voglia
- Completa il tuo sistema Philips Hue. Scopri tutti i prodotti sul nostro brand store
Dettagli
- Colore
- Nero
- Pezzi nella confezione
- 3
In breve
Philips Hue Smart Plug, Presa intelligente, Confezione da 3 | Controllo tramite bluetooth, Compatibile con Alexa, Google Home e Apple HomeKit, Smart Home, Design compatto costa 51,43 € su Amazon.it, rispetto a 99,99 € di prezzo precedente (risparmio 48,56 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 16:14; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 486 recensioni.
Informativa sulle offerte
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