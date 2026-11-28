HUAWEI FreeBuds SE 2, Durata della Batteria fino a 40 Ore, IP54 Resistenti a Polvere e Schizzi, Connessione Robusta Bluetooth 5.3, Audio Stabile, IOS e Android, Blu
4,5 su 5 su Amazon, 6.308 recensioni
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Caratteristiche
- Durata della batteria fino a 40 ore: Carica gli auricolari per 10 minuti prima del tragitto e goditi l'ascolto fino a 3 ore di riproduzione; una volta caricati completamente, gli auricolari ti offriranno fino a 9 ore di ascolto con una singola ricarica, e fino a 40 ore con ricariche multiple in custodia
- Comodi da indossare: Ogni auricolare pesa appena 3.8 g, e sono progettati per aderire ottimamente all‘orecchio; grazie a test su oltre 300.000 campioni del condotto uditivo e analisi ergonomiche basate su simulazioni di indossabilità
- Connessione robusta Bluetooth 5.3: La robusta connessione Bluetooth 5.3 mantiene il suono e le immagini sincronizzati, per un'esperienza audiovisiva coinvolgente
- Audio stabile: L'altoparlante ha superato 26 rigidi test di affidabilità, per garantire un'esperienza d'ascolto ottima in ogni momento
- IP54 resistenti a polvere e schizzi: La certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi rende gli auricolari adatti anche durante gli allenamenti e passeggiate nei grandi spazi aperti
Dettagli
- Colore
- Blu
- Formato
- HUAWEI FreeBuds SE 2
In breve
HUAWEI FreeBuds SE 2, Durata della Batteria fino a 40 Ore, IP54 Resistenti a Polvere e Schizzi, Connessione Robusta Bluetooth 5.3, Audio Stabile, IOS e Android, Blu costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 14:41; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 6.308 recensioni.
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