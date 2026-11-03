Videocamera interna inclinabile Ring (Pan-Tilt Indoor Camera) | Videocamera di sicurezza plug-in | Panoramica 360°, inclinazione 169° | Ring Protect: 30 gg. prova gratuita
4,4 su 5 su Amazon, 349 recensioni
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Caratteristiche
- VISIONE A 360°: con la videocamera da interni inclinabile, puoi godere di una vista a 360° e controllare il tuo campo visivo dal tuo telefono.
- TROVA L’ANGOLO PERFETTO: goditi una visione panoramica a 360° della tua casa e un’inclinazione fino a 169° verso l’alto o il basso, direttamente dall’app Ring.
- CONTROLLO NELL’APP: regola l’angolazione della videocamera nell’app Ring, per trovare la visuale perfetta.
- CONTROLLA I TUOI ANIMALI DOMESTICI: guarda cosa fanno i tuoi animali domestici in tempo reale, con video HD Live View e salutali con l’audio bidirezionale.
- VISIONE CHIARA, DI GIORNO E DI NOTTE: goditi un’immagine più chiara a qualsiasi ora, grazie al video HD e alla visione notturna a colori.
- INSTALLAZIONE FAI-DA-TE: facile da installare e usare. Ti basta collegare la videocamera all’alimentazione per mettere la tua casa al sicuro.
- TANTE POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO: con la piastra di montaggio, la staffa e il cavo da 3 metri (inclusi), Ring Pan-Tilt Indoor Camera può essere installata praticamente ovunque.
- VEDI DI PIÙ.SCOPRI DI PIÙ.PROTEGGI DI PIÙ: salva i tuoi video registrati fino a 180 giorni per rivederli in qualsiasi momento, ricevi avvisi quanto viene rilevata una persona, e molto altro ancora con un abbonamento Ring Home (venduto separatamente)*.
- A MANI LIBERE: associa un dispositivo compatibile con Alexa e utilizza il sistema audio bidirezionale per controllare casa ovunque ti trovi.
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Videocamera interna inclinabile Ring (Pan-Tilt Indoor Camera) | Videocamera di sicurezza plug-in | Panoramica 360°, inclinazione 169° | Ring Protect: 30 gg. prova gratuita costa 27,93 € su Amazon.it, rispetto a 69,99 € di prezzo precedente (risparmio 42,06 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 08:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 349 recensioni.
Informativa sulle offerte
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