FITNESS Protein Barrette Cereali Integrali Cacao 24 barrette 20g | Con frumento avena e quinoa 100% integrali fonte di fibre, glassa al cioccolato. Fonte di proteine. 24 barrette da 20g (480g)
4,5 su 5 su Amazon, 496 recensioni
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Caratteristiche
- Deliziose barrette di cereali FITNESS al cacao con una golosa glassa di cioccolato
- Fonte di Proteine. Cereali Integrali Ingrediente N°1: frumento, avena e quinoa
- Tutto il gusto delle barrette di cereali FITNESS in sole 66 kcal, per una pausa golosa anche fuori casa
- Le barrette FITNESS Fiber sono senza zuccheri aggiunti. Contengono naturalmente zuccheri
- Confezione da 24 barrette da 20g ciascuna: 480g totali
Dettagli
- Colore
- marrone
- Formato
- 12.8 cm x 10.4 cm x 23.6 cm
In breve
FITNESS Protein Barrette Cereali Integrali Cacao 24 barrette 20g | Con frumento avena e quinoa 100% integrali fonte di fibre, glassa al cioccolato. Fonte di proteine. 24 barrette da 20g (480g) costa 9,99 € su Amazon.it, rispetto a 13,73 € di prezzo precedente (risparmio 3,74 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 22:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 496 recensioni.
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