UGREEN Cavo HDMI 2.1 Certificato 10K 8K 60Hz 4K 240Hz 48Gbps (5M) | Alluminio eARC HDCP Dynamic HDR Dolby Atmos Compatibile con Mac mini M4 Pro HDTV Monitor PS5 PS4 Xbox PC
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Caratteristiche
- [ Cavo HDMI 2.1 8K Certificato ] Il Cavo HDMI 2.1 supporta le risoluzioni 8K@60Hz, 4K@240Hz, 4K@120Hz, 2K@144Hz e 1080P@240Hz con una velocità di trasferimento massima di 48 Gbps, offrendoti un'esperienza visiva migliore e più veloce.
- [ Festa dell'audiovisivo ] Dotato di eARC, il cavo HDMI 2.1 è compatibile con DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos ecc. Inoltre, supporta l'HDR dinamico e statico per una migliore riproduzione dei colori. Il cavo HDMI ti fornisce la trasmissione video e audio simultanea, portando il cinema a casa tua!
- [ Buona Esperienza di Gioco ] Il Cavo HDMI 8K supporta la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), il trasferimento rapido dei fotogrammi (QFT) e la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) per ridurre il ritardo dello schermo, le balbuzie e gli strappi per ottenere una trasmissione istantanea e fluida, offrendoti un'esperienza coinvolgente mondo di gioco.
- [ Eccellente Durata ] HDMI 8K super veloce è realizzato con materiali di prima qualità (alloggiamento in alluminio, connettori nichelati) per una maggiore resistenza all'abrasione e un'eccellente protezione del segnale. Il cavo intrecciato in nylon può resistere a una durata superiore a 5000+/180 gradi.
- [ Compatibilità Universale ] Il Cavo HDMI 2.1 è perfettamente compatibile con dispositivi dotati di porta HDMI, come PS5, PS4 Pro, Xbox Series X/S/One, lettore Blu-ray, TV QLED, TV UHD, NVIDIA Shield TV, Fire TV, Mi TV BOX, TV, proiettore, monitor PC, ricevitore TV/AV, desktop/laptop, ecc.
Dettagli
- Colore
- grigio.
- Formato
- 5 Meter
In breve
UGREEN Cavo HDMI 2.1 Certificato 10K 8K 60Hz 4K 240Hz 48Gbps (5M) | Alluminio eARC HDCP Dynamic HDR Dolby Atmos Compatibile con Mac mini M4 Pro HDTV Monitor PS5 PS4 Xbox PC costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 18:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 17.535 recensioni.
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