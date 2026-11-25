Enervit, Carbo Jelly C2:1PRO, Gelatine Energetiche, 30g di Carboidrati, Gusto Tropicale, Per Attività di Endurance ad Alta Intensità, Massima Tollerabilità, Senza Glutine, Vegan, Box da 7 Confezioni
4,7 su 5 su Amazon, 171 recensioni
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Caratteristiche
- CARBO JELLY: questa gelatina a base di carboidrati con vitamina B1 contiene 30 g di carboidrati per ogni confezione da 50 ml
- BENEFICI: per massimizzare le prestazioni nelle attività di resistenza di lunga durata ad alta intensità e per sfidare i propri limiti
- PROPRIETÀ: combina glucosio e fruttosio in un rapporto 2:1 per consentire all'organismo di superare i 60 g di carboidrati all'ora e di andare oltre i 90 g
- CONSUMO: assumere 1-2 gelatine per ogni ora di attività. Una gelatina fornisce 30 g di carboidrati in un rapporto glucosio/fruttosio di 2:1, fonte di vitamina B1
- ENERVIT: Formuliamo e produciamo soluzioni nutrizionali e di integrazione innovative con un preciso obiettivo: aiutare tutte le persone a migliorare la qualità della propria vita
Dettagli
- Formato
- Confezione da 7
In breve
Enervit, Carbo Jelly C2:1PRO, Gelatine Energetiche, 30g di Carboidrati, Gusto Tropicale, Per Attività di Endurance ad Alta Intensità, Massima Tollerabilità, Senza Glutine, Vegan, Box da 7 Confezioni costa 13,29 € su Amazon.it, rispetto a 18,90 € di prezzo precedente (risparmio 5,61 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 15:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 171 recensioni.
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