Oransoda Zero | Bevanda Gassata all'Arancia, 24 Lattine da 33 cl | Senza Zuccheri, Originale Aranciata Italiana con Succo di Arance Siciliane, Senza Coloranti
4,6 su 5 su Amazon, 210 recensioni
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Caratteristiche
- Rinfrescante e rigenerante: Con il 20% di succo di arance di Sicilia, solari e polpose. Ogni sorso offre un'esperienza di gusto unica, per un momento di puro piacere.
- Succo di arance 100% siciliane: Aranciata italiana realizzata solo con polpa di arance provenienti dalla soleggiata Sicilia, per un sapore unico e autentico.
- Ingredienti di alta qualità senza zuccheri: Frutta italiana e acqua minerale delle fonti di Crodo si uniscono per creare Oransoda, conferendo alla bevanda un tocco di autenticità e tradizione senza eguali. Tutto il gusto di Oransoda per un'esperienza senza zuccheri e senza rinunciare al gusto dell'Originale.
- Pronta da gustare in ogni momento: La confezione comprende 24 lattine da 33 cl di Oransoda Zero, sempre pronta per essere gustata quando e come vuoi, regalandoti un momento dissetante e delizioso con ogni sorso.
- Il mondo Lemonsoda: Con una storia lunga 90 anni che inizia in Piemonte con l’acqua minerale delle Fonti di Crodo e si estende sino in Sicilia, Lemonsoda incarna l'autenticità e la qualità di una storia tutta italiana.
Dettagli
- Formato
- 33 cl (Confezione da 24)
- Pezzi nella confezione
- 24
In breve
Oransoda Zero | Bevanda Gassata all'Arancia, 24 Lattine da 33 cl | Senza Zuccheri, Originale Aranciata Italiana con Succo di Arance Siciliane, Senza Coloranti costa 12,00 € su Amazon.it, rispetto a 17,06 € di prezzo precedente (risparmio 5,06 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 19:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 210 recensioni.
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