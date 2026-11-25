Pril Tutto in 1 Extra Tabs Limone Detersivo, 76 tabs | Per stoviglie brillanti, Azione anti-odore, Efficace contro lo sporco, Per cicli eco a basse temperature e cicli brevi
4,6 su 5 su Amazon, 151 recensioni
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Caratteristiche
- MULTIAZIONE– Le caps lavastoviglie Pril Tutto in 1 Extra Tabs Limone svolgono un'azione mirata contro lo sporco secco, per stoviglie extra brillanti e una lavastoviglie priva di cattivi odori
- PULIZIA PROFONDA – Le pastiglie per lavastoviglie Tutto in 1 Extra Tabs Limone, grazie all'azione dal potere pulente, rimuovono anche lo sporco e le macchie più ostinate di piatti, bicchieri e posate
- EXTRA BRILLANTEZZA – L'efficace formula delle capsule lavastoviglie Pril rende piatti, bicchieri e posate brillanti senza il bisogno di lucidarle, per una pulizia impeccabile
- AZIONE ANTI-ODORE – Le tabs lavastoviglie si prendono cura anche della tua lavastoviglie, prevenendo i cattivi odori che si possono formare a causa dei residui di cibo
- PER CICLI BREVI – La formula attiva del pril lavastoviglie è studiata appositamente per i cicli eco e cicli brevi, garantendo una pulizia profonda ed efficace che non lascia nessun residuo
Dettagli
- Colore
- Rosso
- Formato
- 76 unità (Confezione da 1)
In breve
Pril Tutto in 1 Extra Tabs Limone Detersivo, 76 tabs | Per stoviglie brillanti, Azione anti-odore, Efficace contro lo sporco, Per cicli eco a basse temperature e cicli brevi costa 11,99 € su Amazon.it, rispetto a 16,53 € di prezzo precedente (risparmio 4,54 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 14:48; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 151 recensioni.
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