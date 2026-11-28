HP LaserJet M235sdw 8J9K7F, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatica in Bianco e Nero, 27 ppm, WiFi, Ethernet, USB, ADF, Smart, No Fax, Schermo LCD a icone, Grigia
4,2 su 5 su Amazon, 621 recensioni
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Caratteristiche
- FUNZIONALITÀ: stampante multifunzione laser che stampa solo in bianco e nero in fronte e retro automatico, esegue scansioni e copie di documenti e immagini, ADF da 35 fogli
- CONNETTIVITÀ: è possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l'app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi, Ethernet, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso
- STAMPA: fino a 27 ppm, laser, manuale, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 65 a 120 g/m², buste, cartoline, etichette e formati personalizzati
- COMPATIBILITÀ: La stampante HP LaserJet M234sdwe è compatibile con le cartucce toner originali HP 135A e 135X Nero (W1350A e W1350X)
- Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- M235sdw
In breve
HP LaserJet M235sdw 8J9K7F, Stampante Multifunzione A4, Stampa Fronte e Retro Automatica in Bianco e Nero, 27 ppm, WiFi, Ethernet, USB, ADF, Smart, No Fax, Schermo LCD a icone, Grigia costa 169,00 € su Amazon.it, rispetto a 239,90 € di prezzo precedente (risparmio 70,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 18:16; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 621 recensioni.
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