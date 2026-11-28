by Amazon Latte Parzialmente Scremato, 6x1L
4,5 su 5 su Amazon, 2.199 recensioni
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Caratteristiche
- Latte parzialmente scremato omogeneizzato UHT a lunga conservazione
- La confezione contiene 5 porzioni
- Conservare in luogo fresco e asciutto
- Adatto per una dieta vegetariana
- Prodotto della Francia
Dettagli
- Colore
- DAIRY_BASED_DRINK
- Formato
- 1 l (Confezione da 6)
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
by Amazon Latte Parzialmente Scremato, 6x1L costa 5,21 € su Amazon.it, rispetto a 5,87 € di prezzo precedente (risparmio 0,66 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 18:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 2.199 recensioni.
Informativa sulle offerte
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