EZVIZ CP2 Spioncino Digitale WiFi 1080P con Schermo 4,3", Oro | Batteria 2200mAh, Campo Visivo 146°, Schermo a Colori, NO Rilevamento Movimento, Protezione della Privacy, 2.4 GHz
4,3 su 5 su Amazon, 4.218 recensioni
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Caratteristiche
- 【Risoluzione 1080P & Visione Grandangolare a 146° & Batteria Ricaricabile da 2200mAh】L'EZVIZ CP2 ha un campo visivo grandangolare di 146 gradi per ridurre al minimo gli angoli morti. Grazie all'obiettivo ad ampia apertura F1.6, è possibile catturare chiaramente i dettagli con una risoluzione di 1080P. Dotata di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2200 mAh, ha una lunga durata in standby e non deve essere ricaricata frequentemente. NOTA: Questo spioncino digitale CP2 non è dotato di rilevamento del movimento, visione notturna o cicalino. Non registra i movimenti né memorizza i video sulla scheda di memoria o nel cloud.
- 【Schermo a Colori da 4,3 Pollici】Con EZVIZ CP2 campanello senza fili con spioncino, non è necessario andare fino alla porta prima di sapere chi sta bussando. Grazie all'ampio schermo a colori da 4,3 pollici collocato all'interno della porta, è possibile vedere le immagini in diretta e identificare facilmente i visitatori anche a distanza.
- 【Vista dal Vivo da Qualsiasi Luogo】Lo spioncino EZVIZ CP2 può essere collegato in modalità wireless al vostro router WiFi, consentendovi di visualizzare l'immagine dal vivo e di controllare lo spioncino da qualsiasi luogo tramite il vostro telefono cellulare. È possibile utilizzare l'app EZVIZ per vedere tutto ciò che accade alla porta senza perdere alcun dettaglio.
- 【Design per la Protezione della Privacy】Il CP2 ha un diametro dimezzato rispetto agli altri spioncini digitali EZVIZ, per cui la vostra privacy è maggiormente protetta. Con lo spioncino digitale CP2 installato, gli estranei all'esterno non saranno in grado di vedere attraverso il foro verso l'interno. EZVIZ CP2 è realizzato in lega di zinco ad alta resistenza e ha un aspetto elegante che si adatta a qualsiasi stile di ingresso.
- 【Facile Installazione e Connessione Wireless】Questo spioncino digitale EZVIZ WiFi è adatto a porte di spessore 35-105 mm e supporta fori di diametro 14-26 mm. Viene fornito con tre diverse lunghezze di viti, in modo da poter scegliere quella più adatta. L'installazione è semplice e non richiede cablaggi o strumenti complicati. Non richiede modifiche permanenti e non danneggia la porta.
- 【Attiva le notifiche dei messaggi dell'app EZVIZ】Proteggi la tua casa attivando le notifiche dei messaggi dell'app EZVIZ sul tuo cellulare per ricevere un avviso quando il tuo dispositivo ha la batteria scarica e deve essere ricaricato rapidamente.
- 【Supporta solo la connessione Wi-Fi a 2,4 Ghz】EZVIZ CP2 supporta solo il Wi-Fi 2.4G (non inclusa 5GHz).
Dettagli
- Colore
- Cp2 Oro
In breve
EZVIZ CP2 Spioncino Digitale WiFi 1080P con Schermo 4,3", Oro | Batteria 2200mAh, Campo Visivo 146°, Schermo a Colori, NO Rilevamento Movimento, Protezione della Privacy, 2.4 GHz costa 59,99 € su Amazon.it, rispetto a 79,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 17:15; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 4.218 recensioni.
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