Eureka NEY100 - Aspirapolvere, detergente per tappeti, tappezzeria, per divano, tappezzeria, auto, aspirapolvere a umido e a secco con forte potenza di aspirazione 12500 Pa, 82 dB, grande serbatoio
4,2 su 5 su Amazon, 562 recensioni
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Caratteristiche
- Pulizia profonda senza sforzo: dite addio alle macchie ostinate e allo sporco ostinato su tappeti, mobili imbottiti e interni dell'auto. Il dispositivo di pulizia per tappezzeria Eureka NEY100 offre comfort e prestazioni superiori, con un elevato tasso di ritorno dell'acqua per una pulizia profonda senza pari.
- Pulizia avanzata senza interruzioni: dotato di due grandi serbatoi trasparenti, l'aspirapolvere a umido Eureka NEY100 offre una capacità di 1,5 l per acqua pulita e 800 ml per acqua sporca. Sperimenta una vasta gamma di pulizia senza dover frequentemente riempire o svuotare i serbatoi, garantendo un processo di pulizia senza interruzioni.
- Ampia portata per una pulizia completa: con un tubo da 1,7 m e un cavo da 4,9 m, è facile raggiungere i punti difficili da raggiungere. Questo design dell'aspirapolvere a secco consente una pulizia efficace di tappeti, mobili imbottiti, scale, ecc. e non lascia alcun punto indesiderato.
- Tecnologia di pulizia avanzata: l'aspirapolvere e pulitore per tappeti Eureka NEY100, è progettato per l'efficienza e dispone di una potente funzione di spruzzo e aspirazione. Dagli incidenti degli animali domestici allo sporco di tutti i giorni, questo dispositivo spruzza, lava e aspira per eliminare lo sporco in modo semplice ed efficace.
- Pulizia migliorata con profumo fresco: il detergente per tappezzeria Eureka NEY100 non solo rimuove le macchie antiestetiche, ma ravviva anche la tua stanza con un piacevole profumo rinfrescante. In combinazione con la nostra soluzione di pulizia appositamente sviluppata, garantisce una maggiore pulizia e un ambiente fresco nella tua casa.
Dettagli
- Colore
- Blu
In breve
Eureka NEY100 - Aspirapolvere, detergente per tappeti, tappezzeria, per divano, tappezzeria, auto, aspirapolvere a umido e a secco con forte potenza di aspirazione 12500 Pa, 82 dB, grande serbatoio costa 59,00 € su Amazon.it, rispetto a 128,99 € di prezzo precedente (risparmio 69,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 09:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 562 recensioni.
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