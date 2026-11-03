SONGMICS HOME Scaffale ad Angolo a 5 Ripiani, in Legno e Metallo | Mobiletto Salvaspazio, 38,3 x 27 x 139 cm, Marrone Vintage e Nero Inchiostro, Collezione BRAYLIN LBC610K01
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Caratteristiche
- Scaffale salvaspazio: Dimentica gli attrezzi. Questo scaffale si monta in circa 10 minuti incastrando i pezzi come blocchi, offrendoti un mobiletto pratico e veloce, risparmiando tempo e fatica.
- Versatile: Questo scaffale è un vero talento multifunzionale che sia in soggiorno, camera da letto, studio, bagno, corridoio, in cucina o sul balcone, si adatta ovunque per riporre i tuoi oggetti.
- Scaffale multiuso: Usalo come organizer per utensili, scaffale per asciugamani o per esporre libri e decorazioni.
- Struttura e capacità: Realizzato in truciolato e acciaio, questo scaffale può reggere fino a 10 kg per ripiano (49,9 kg in totale). Il prodotto include 4 piedini e un kit antiribaltamento.
- Stile minimalista: Linee pulite, ripiani a ventaglio eleganti e design semplice, tutto questo conferisce allo scaffale angolare marrone un tocco minimalista e si adatta a diversi stili di arredamento.
Dettagli
- Colore
- Marrone Vintage + Nero Inchiostro
- Formato
- 5 Ripiani
In breve
SONGMICS HOME Scaffale ad Angolo a 5 Ripiani, in Legno e Metallo | Mobiletto Salvaspazio, 38,3 x 27 x 139 cm, Marrone Vintage e Nero Inchiostro, Collezione BRAYLIN LBC610K01 costa 24,64 € su Amazon.it, rispetto a 28,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,35 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 09:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 558 recensioni.
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