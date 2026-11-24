Omega 3 Vegan 90 Softgel, 2000mg, 600mg DHA, 300mg EPA, da Olio Algale | Omega3 Vegetale, DHA ed EPA Contribuiscono al Mantenimento di Livelli Normali di Trigliceridi nel Sangue (EFSA), Senza OGM
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Caratteristiche
- PERCHÈ SCEGLIERE OMEGA 3 DA 2000MG DI WEIGHTWORLD? - A differenza di altri prodotti simili, l'integratore omega 3 2000mg da 90 softgel di WeightWorld è pensato per chi segue un regime alimentare vegano e vegetariano. Questo omega - 3 deriva infatti da olio di alga (Microalga Schizochytrium) ricco di DHA ed EPA, acidi grassi essenziali della serie degli omega tre. Gli integratori omega 3 WeightWorld forniscono 600mg di DHA e 300mg di EPA.
- COSA BISOGNA SAPERE SU OMEGA 3 DHA EPA - Secondo EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, DHA ed EPA contribuiscono al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue. Inoltre, sempre stando a quanto riportato dall'EFSA, EPA e DHA contribuiscono al normale funzionamento del cuore. In aggiunta, come evidenziato dall'EFSA, DHA ed EPA contribuiscono al mantenimento di una pressione sanguigna normale.
- FORMULA SENZA COMPROMESSI - Questo vegan omega 3 EPA DHA è stato formulato completamente in assenza di glutine e di lattosio. Inoltre, non contiene OGM (Organismi Geneticamente Modificati). Basterà assumere 2 softgel al giorno di omega3 vegetale con un bicchiere d'acqua, preferibilmente a stomaco pieno. Sollevando l'etichetta di WeightWorld omega 3, è possibile ottenere tutte le informazioni dettagliate in italiano riguardo all'omega 3 vegano.
- IMPEGNO COSTANTE & BUONE PRATICHE DI PRODUZIONE - L'omega 3 integratore vegano di WeightWorld è stato scrupolosamente formulato e ideato con attenzione. Il suo ingrediente è stato selezionato con cura da olio di alghe, mentre i processi di produzione dell'onega 3 seguono rigorosamente gli standard GMP (Good Manufacturing Practices), ovvero le Buone Pratiche di Produzione per gli integratori alimentari.
- IL VIAGGIO DI WEIGHTWORLD - Nato dalla passione per gli integratori alimentari, WeightWorld cresce da oltre 18 anni. Il brand continua a espandersi con la stessa dedizione e filosofia, senza mai perdere l'attenzione per i dettagli. Fondato su valori solidi, ha resistito alla prova del tempo e, con la stessa determinazione, continuerà a farlo anche in futuro.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 90 unità (Confezione da 1)
In breve
Omega 3 Vegan 90 Softgel, 2000mg, 600mg DHA, 300mg EPA, da Olio Algale | Omega3 Vegetale, DHA ed EPA Contribuiscono al Mantenimento di Livelli Normali di Trigliceridi nel Sangue (EFSA), Senza OGM costa 17,09 € su Amazon.it, rispetto a 27,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 19:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 1.484 recensioni.
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