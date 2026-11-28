Canon PIXMA TS3752i - Stampante Wireless multifunzione, getto d'inchiostro a colori, stampa, scansione, copia, display LCD da 1,5 pollici, WLAN, Print App, 4800 x 1200dpi, compatibile PIXMA PRINT PLAN
4,2 su 5 su Amazon, 653 recensioni
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Caratteristiche
- NON RIMANERE MAI SENZA INCHIOSTRO: abbonati al piano di stampa PIXMA e ricevi automaticamente gli inchiostri direttamente a casa prima che finiscano, con diverse tariffe in base al tuo utilizzo.
- SEMPLICITÀ INTELLIGENTE: grazie al design compatto e moderno e all'eccellente rapporto qualità-prezzo, puoi stampare, scansionare e copiare senza sforzo.
- COMPATIBILE CON LA TUA TECNOLOGIA: puoi stampare, copiare e scansionare dal tuo tablet o smartphone, grazie alla compatibilità wireless e a un'interfaccia semplice e pulita.
- CONFIGURAZIONE SEMPLICESISSIMA: sarai operativo in meno tempo che mai grazie alla connettività wireless one-touch e a una procedura di configurazione più semplice.
- STAMPA SENZA BORDI - Puoi stampare foto senza bordi fino ai 5x7"; una foto 4x6" viene stampata in soli 65 secondi. Collegati direttamente alla tua fotocamera con la tecnologia Wi-Fi PictBridge.
Dettagli
- Colore
- azzurro
- Formato
- 435 x 327 x 145 mm (L x P x A)
In breve
Canon PIXMA TS3752i - Stampante Wireless multifunzione, getto d'inchiostro a colori, stampa, scansione, copia, display LCD da 1,5 pollici, WLAN, Print App, 4800 x 1200dpi, compatibile PIXMA PRINT PLAN costa 34,99 € su Amazon.it, rispetto a 44,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 16:59; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 653 recensioni.
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