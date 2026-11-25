Biscotti Pavesi Ringo Cacao, formato tubo, 12 confezioni da 165 g | Biscotti ripieni di crema al cioccolato, ideali per uno spuntino o una pausa studio
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Caratteristiche
- Ringo Cacao: gusto e gioia in ogni singolo biscotto. Deliziosi e divertenti da mangiare: apri i wafer, assapora la crema e goditi il biscotto.
- Scopri un universo di sapori con i biscotti Ringo e vivi un'esperienza gustativa unica in tutta la gamma.
- Sii unico, insieme: Ringo racconta una storia che unisce tutti, basata sul ritmo, il rispetto e l'amore condiviso per il riso.
- I prodotti Pavesi sono realizzati con ingredienti di qualità per accompagnarti durante tutta la giornata: biscotti per la colazione, snack dolci e salati e cracker.
- Pratico formato tubo: 12 confezioni singole da 165 g, ideali per uno spuntino fuori casa o durante una pausa di lavoro o studio.
Dettagli
- Colore
- Marrone o Cioccolato
- Formato
- 12-pack
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
Biscotti Pavesi Ringo Cacao, formato tubo, 12 confezioni da 165 g | Biscotti ripieni di crema al cioccolato, ideali per uno spuntino o una pausa studio costa 11,82 € su Amazon.it, rispetto a 19,99 € di prezzo precedente (risparmio 8,17 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 15:40; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,9 su 5 con 314 recensioni.
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