Cecotec Coperta Elettrica Termica HeatConfort ThermalBlanket Frannel (180 x 130). Coperta Termica Frannel con Spegnimento Automatico e 9 Livelli di Temperatura Regolabili. Perfetta per il tuo comfort.
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Caratteristiche
- Ampia area di copertura: grazie alla sua dimensione di 180 x 130 cm per grandi superfici otterrai un piacevole comfort anche nei letti singoli. Inoltre, è realizzato con un cavo extra lungo per facilitare i movimenti e permetterti di sdraiarti comodamente.
- Si adatta alle tue esigenze: i suoi 9 livelli di temperatura ti permetteranno di adattare il calore necessario ad ogni circostanza ed esigenza che hai, per un relax totale. Prestazioni ottimali: potenza di 160 W che consente un funzionamento perfetto.
- Massima sicurezza: dispone di un timer con spegnimento automatico fino a 180 minuti, che ti permetterà di risparmiare energia e sicurezza grazie alla sua protezione contro il surriscaldamento.
- Massimo comfort e calore: il materiale in pile da 220 g offre il massimo comfort e calore ad ogni utilizzo. Controllo totale: con il suo controller LCD di alta qualità avrai il controllo totale del pad, per un utilizzo personalizzato.
- Lavaggio facile: con il suo controller LCD di alta qualità puoi avere il pieno controllo del assorbente. Inoltre, grazie al fatto che è sfoderabile, puoi lavarlo in lavatrice in tutta sicurezza.
Dettagli
- Colore
- Coral
- Formato
- 160x130
In breve
Cecotec Coperta Elettrica Termica HeatConfort ThermalBlanket Frannel (180 x 130). Coperta Termica Frannel con Spegnimento Automatico e 9 Livelli di Temperatura Regolabili. Perfetta per il tuo comfort. costa 15,90 € su Amazon.it, rispetto a 44,90 € di prezzo precedente (risparmio 29,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 15:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 97 recensioni.
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