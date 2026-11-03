DANISH ENDURANCE Calze Compressione Graduata 21-26mmHg, 1 X Blu/Giallo Fluo, 48-51
4,3 su 5 su Amazon, 14.515 recensioni
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Caratteristiche
- COMPRESSIONE DA 21 A 26 mmHg: Calze compressione graduata donna e uomo testate con la tecnologia svizzera leader MST IV: aumentano il flusso di ossigeno e la circolazione sanguigna per una migliore performance
- PRESTAZIONI MIGLIORATE: Calze compressione graduata traspiranti, calze antitrombo adatte a tutti gli sport ad alte prestazioni come corsa, maratone o calcio. Vestibilità aderente - misura al polpaccio prima dell'acquisto. Guarda il video per vedere come indossarli
- PROGETTATE IN DANIMARCA - MADE IN EUROPE: Queste calze a compressione graduata state progettate in collaborazione con atleti di resistenza, che testano i nostri prodotti per garantire alti standard di qualità. Le calze sono prodotte in Portogallo
- MATERIALI PREMIUM: Composto da 56% Poliammide (Riciclato), 39% Poliammide, e 5% Elastan. Privo di sostanze nocive. Lavabile in lavatrice fino a 40°C. Non asciugare in asciugatrice
- GARANZIA ANTI-BUCO: Calzini bucati entro il primo anno dall'acquisto? Ti invieremo una sostituzione gratuita. Per qualsiasi domanda, il nostro servizio clienti sarà sempre lieto di aiutarvi
Dettagli
- Colore
- 1 X Blu/Giallo Fluo
- Formato
- 48-51
In breve
DANISH ENDURANCE Calze Compressione Graduata 21-26mmHg, 1 X Blu/Giallo Fluo, 48-51 costa 19,95 € su Amazon.it, rispetto a 28,95 € di prezzo precedente (risparmio 9,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 12:53; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 14.515 recensioni.
Informativa sulle offerte
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