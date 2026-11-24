Element Maglione in Pile Icon Embroidery CR Uomo Blu M
4,8 su 5 su Amazon, 26 recensioni
-50% 30,20 €
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60,00 €, risparmi 29,80 €
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Caratteristiche
- Consapevole di natura: Cotone riciclato
- Brushed
- Peso: 280 g/m2
- Vestibilità regolare
Dettagli
- Colore
- Blu
- Formato
- M
In breve
Element Maglione in Pile Icon Embroidery CR Uomo Blu M costa 30,20 € su Amazon.it, rispetto a 60,00 € di prezzo precedente (risparmio 29,80 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 20:06; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 26 recensioni.
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