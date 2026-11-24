Edifier W80 Cuffie Over-Ear con LDAC & Hi-Res Wired & Wireless, Nero | -49db ANCmultipoint, Chiamate AI Chiare, Ricarica Rapida, Bluetooth 5.4, Comode, Trasportabili
4,2 su 5 su Amazon, 217 recensioni
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Caratteristiche
- Cancellazione attiva del rumore ibrida: Godetevi un'esperienza di ascolto coinvolgente grazie all'ANC ibrido e all'isolamento passivo over-ear, che riduce il rumore di fondo fino a -49dB. Rimanete concentrati e indisturbati, anche in ambienti rumorosi
- Suono Hi-Res coinvolgente: Il driver dinamico da 40 mm con diaframma rivestito in titanio offre bassi profondi, medi chiari e alti nitidi. Grazie al supporto LDAC, potrete godervi l'audio Hi-Res Wireless con un livello di dettaglio 3 volte superiore, per un'autentica esperienza lossless
- Suono ambientale regolabile: Rimanete consapevoli di ciò che vi circonda con la modalità Ambient Sound. Personalizzate facilmente il livello di rumore esterno attraverso l'app, garantendo il perfetto equilibrio tra immersione e consapevolezza in qualsiasi ambiente
- Chiamate cristalline: Gli avanzati algoritmi AI catturano accuratamente la voce filtrando i rumori di fondo, assicurando conversazioni chiare e naturali da entrambe le parti, sia che ci si trovi in una strada affollata o in una stanza silenziosa
- Durata della batteria estesa: Fino a 65 ore di riproduzione wireless con una sola carica. Avete bisogno di una ricarica rapida? Una ricarica rapida di 15 minuti consente di ottenere 10 ore di riproduzione in più, assicurando musica ininterrotta ogni volta che ne avete bisogno
- Comfort per tutto il giorno e design pieghevole: Godetevi il massimo comfort grazie ai cuscinetti in memory foam avvolti in una pelle morbida e delicata e al design spazioso dei padiglioni auricolari. La cerniera silenziosa riduce al minimo il rumore delle vibrazioni, mentre il design pieghevole garantisce una facile conservazione in viaggio
- Connessione multipla: Passare facilmente da un dispositivo Bluetooth all'altro per un'esperienza fluida e senza problemi, consentendo di rimanere connessi senza interruzioni
- Bluetooth V5.4 e flessibilità wireless: Sperimentate prestazioni wireless stabili con il Bluetooth V5.4. Per una maggiore comodità, è incluso un cavo AUX da 3,5 mm che consente di passare facilmente a una connessione cablata quando necessario
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- One Size
In breve
Edifier W80 Cuffie Over-Ear con LDAC & Hi-Res Wired & Wireless, Nero | -49db ANCmultipoint, Chiamate AI Chiare, Ricarica Rapida, Bluetooth 5.4, Comode, Trasportabili costa 59,99 € su Amazon.it, rispetto a 79,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 17:16; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 217 recensioni.
Informativa sulle offerte
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