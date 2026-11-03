SONGMICS Specchio da Terra a Figura Intera, 160 x 50 cm | Specchio Ondulato Irregolare con Supporto, Cornice in MDF, Bianco Nuvola, COLLEZIONE AILEAS LFM027W01
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Caratteristiche
- Design ondulato ed elegante: Questo specchio a figura intera vanta una silhouette ondulata unica che aggiunge un tocco artistico e sofisticato a qualsiasi camera da letto, soggiorno, ingresso e cabina armadio.
- Visuale completa: Con dimensioni di 160 x 50 cm, questo specchio a figura intera offre un riflesso nitido e completo dalla testa ai piedi, ideale per verificare l'intero outfit.
- Struttura pratica: La cornice in MDF e il supporto a forma di H mantengono lo specchio in posizione, rendendolo adatto per l'uso quotidiano.
- Sicuro: Dotato di una pellicola protettiva, il rischio di frantumazione di questo specchio è notevolmente ridotto, offrendo maggiore tranquillità e sicurezza.
- Imballaggio protettivo: Il cartone e la gommapiuma avvolgente a 360 gradi proteggono lo specchio durante il trasporto.
Dettagli
- Colore
- Bianco Nuvola
- Formato
- 160L x 50l cm
In breve
SONGMICS Specchio da Terra a Figura Intera, 160 x 50 cm | Specchio Ondulato Irregolare con Supporto, Cornice in MDF, Bianco Nuvola, COLLEZIONE AILEAS LFM027W01 costa 67,99 € su Amazon.it, rispetto a 85,99 € di prezzo precedente (risparmio 18,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 13:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 155 recensioni.
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